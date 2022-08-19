Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

19.08.2022 11:40
Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesinde G.M.A.H., ile A.B'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi olduğu belirlendi. 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Polis göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle G.M.A.H. ile A.B'yı gözaltına alındı. 2 kişinin de arandığı bildirildi. - KİLİS

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Kilis'te kaçak göçmen operasyonu Kilis'te kaçak göçmen operasyonu
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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