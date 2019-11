Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi masaya yatırıldı

Kilis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle eğitim çalıştayı düzenlendi.

Kentteki Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla KİYÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kilis Eğitim Çalıştayı"nda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, eğitimin genel anlamının "istendik davranışlar oluşturma süreci" diye tanımlandığını ifade etti.

Eğitimin sadece akademik başarıya odaklanmasının yanlış olduğunu anlatan Karacoşkun, şöyle devam etti:

"Üniversite sınavında veya LGS'de ya da bu tarz sınavlarda öğrencinin sadece ne kadar puan aldığına, matematikten kaç net çıkardığına odaklanıyoruz. Hem anne babalar hem de eğitimciler olarak bütün enerjimizi buna sarf ediyoruz. Böyle olunca bir öğrenci birçok düşünür ve yazarı öğreniyorum diyor, evet öğreniyor ama bunları okumuyor. Davranış değişikliği oluşturabilmek dediğimiz şey bilgiyi gasbetmek değildir. Çağdaş sosyal psikologlardan birisi olan Erich Fromm bunu gaspçılık olarak tanımlar. Bu bir davranış değişikliği olayı değildir. Bilgi olmadan olmaz ama o bilgi sadece zihinlerimizde kalır ve eğer davranışlarımıza dönüşmezse burada problem olur. Bunun için salt akademik başarıya odaklanmayı ülke ve insanlar için önemli bir sorun olarak gördüğümü burada açıkça ifade etmek istiyorum."

- "Eğitim, çocukları aydınlatır"

UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham ise güvenlik arayışıyla gelen çok sayıda kadın ve çocuklara kapılarını açmış bir sınır kentinde olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Dikkate değer cömertliği ve 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olarak eğitime daha fazla yer vermeyi teşvik etme girişimleriyle Kilis'in kendilerini etkilediğini aktaran Andrea Ingham, şöyle konuştu:

"Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için çok önemlidir. Üretken, doyurucu ve doyumsuz bir yaşam sürmeleri onlara bilgi ve beceriler vererek çocukları güçlendirir. Eğitim, çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar. Mültecilere ilişkin küresel mutabakat ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi doğrultusunda UNCHR, tüm mültecilerin kapsayıcı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için koşulları ortaklıkları işbirliğini ve yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu küresel yaklaşım mültecilerin mümkün olan her yerde ulusal eğitim sistemlerine tam olarak entegre olmalarını, yerlerinden olma ve yaşamlarının geri kalanından ömür boyu öğrenme fırsatıyla desteklenmelerini sağlar. Kilis'te bu kadar çok sayıda mültecinin varlığını kamu kurumlarına verdiği baskının farkındayız. UNCHR olarak bu kurumları destekleme taahhüdümüzü yeniden belirtmek isteriz."

Andrea Ingham, bugün Kilis'ten daha fazla başarı öyküleri çıkarmak için bir araya geldiklerini hatırlatarak elde edilen başarıların bireysel kararlılık, ailelerin desteği, yerel topluluk, öğretmenler ve yerel otoriteler sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da "Herkes için eğitim" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen çalıştaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Amaçlarının kentteki eğitimi her yönüyle konuşmak ve eğitimle ilgili yaşanan sosyal uyum sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek olduğunu vurgulayan Akkurt, "Kilis'te eğitim başlığını her yönüyle masaya yatıracağımız çalıştay için oluşturduğumuz çalışma masaları, her okul ve kurum türü özelinde olup, sorunlar daha detaylı ve farklı açılardan değerlendirilerek, çözüm önerileri daha spesifik ve uygulanabilir özelikte olması hedeflenmektedir." diye konuştu.



Akkurt, çalıştayın iki gün süreceğini ve 11 çalışma masası oluşturulduğunu ifade ederek masaların okul öncesi eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar bütün kademeleri kapsadığını sözlerine ekledi.