Kilis'te yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

07.04.2022 18:26
Kilis'te yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çangallı köyünde dün yeğeni M.E'yi (32) tabancayla öldürdüğü öne sürülen F.E. ile kavgaya karışan C.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.E. tutuklandı, C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Çangallı köyünde dün M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açmıştı.

Ağır yaralanan M.E. kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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