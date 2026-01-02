Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması

02.01.2026 17:47
Başsavcı Kaya ve Rektör Akman, 2025'in en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Kaya ve Rektör Akman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Life Box, AJet ve ROKETSAN'ın katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Gazze: Açlık" ve "Portre" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçen Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy verdi.

Kaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafını seçti.

Rektör Akman ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini seçen Akman, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA

