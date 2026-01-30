Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kilis\'te \'Yılın Kareleri\' Oylaması
30.01.2026 16:47
Kilis'te, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında kurum müdürleri fotoğrafları değerlendirdi.

Kilis'te kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurum müdürleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Gezeroğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini beğenen Gezeroğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Polateli İlçe Tarım ve Orman ?Müdürü Ömer Murat Kavuşturan "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Kavuşturan, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini beğendi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması

