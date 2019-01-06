Kilis'te Yoğun Sis
1 saat önce
Kilis'te yoğun sisKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kilis
'te yoğun sis
KİLİS - Suriye
sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi.
Kilis- Musabeyli
, Kilis- Polateli
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Gaziantep
, Kilis- Elbeyli
ve Kilis- Hatay
karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
Kanserle Mücadele Eden Esma Esad'ın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı
Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı