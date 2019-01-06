Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yoğun Sis

Kilis'te Yoğun Sis

1 saat önce

Kilis'te yoğun sisKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis'te yoğun sis

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi.
Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Gaziantep, Kilis- Elbeyli ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Suriye, Sabah, Kilis, Yerel
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