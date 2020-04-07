Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
6 saat önce
Kilis'te yoğun sis etkili oldu Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te yoğun sis etkili oldu
KİLİS - Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli ile Kilis - Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı