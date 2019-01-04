Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Sınır Hattına Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Sınır Hattına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki askeri birliklerden Suriye sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı.

Kilis'ten Sınır Hattına Askeri Sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki askeri birliklerden Suriye sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı.

Elbeyli'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep yönüne gitti. Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların Şanlıurfa ve Mardin sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Elbeyli, Suriye, Kilis, Güncel
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