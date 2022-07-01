Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

01.07.2022 14:52
Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, Kabotaj Kanunun Kurtuluş Savaşı sonrası ülkenin denizlerdeki hakimiyetinin tasdiki niteliğinde olduğunu belirtti.

Kabotaj Kanunun denizciliğin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynadığını dile getiren Soytürk, "Ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Gelişen ve büyüyen dünyada, Türkiye gibi büyük önem arz eden bir ülkenin yerini alabilmesi ve stratejik bir güç olabilmesi için iktisadi bağımsızlığının da olması vazgeçilmezdi. İnanıyoruz ki kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi her geçen gün daha da güçlenerek Türk bayrağını, dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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