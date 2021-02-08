Kilitlediği araç içinde kendisini silahla vurdu, olay yerine gelen kardeşi sinir krizleri geçirdi - Son Dakika

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Kilitlediği araç içinde kendisini silahla vurdu, olay yerine gelen kardeşi sinir krizleri geçirdi

Otomobiline kendini kilitleyip karnına bir el ateş eden ağabeyinin yaralandığını görünce ambulansa bindi

Sinir krizi geçiren genç, arkadaşlarının 'ambulansı oyalıyorsun' sözüyle ikna edildi

ANTALYA - Antalya'da yeni nişanlanan 36 yaşındaki kişi, arkadaşlarına 'kardeşim size emanet' diyerek otomobil içerisine kendini kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı. Kişi hastaneye kaldırılacağı sırada ağabeyinin yaralandığını gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeş, arkadaşlarının 'ambulansı oyalıyorsun' sözüyle ikna edildi.

Olay, 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. (36), otomobilini arkadaşının olduğu yerde durdurup kendini içeriye kilitledi. Ardından yanındaki silahı karnına dayayan Erhan A., arkadaşına, 'kardeşim size emanet' dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan Erhan A., ardından otomobilin kapısını kendi açarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağabeyini yarlı görünce ambulansa girdi

Erhan A. ambulansla hastaneye kaldırılacağı sırada olayı duyup gelen kardeşi, ağabeyini kanlar içerisinde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeşi çevredekiler 'ambulansı oyalama' sözleriyle ikna etti Ambulanstan indirilen genç, baygınlık geçirip yere yığıldı ve uzun süre gözyaşı döktü. Genç yakınlarının yardımıyla ayağa kaldırılırken, yeni nişanlandığı öğrenilen yaralı tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.