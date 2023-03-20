Bu da oldu! Kimseyi aldırış etmeden birbirlerine bıçak savurdular

Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana gelen olayda Atatürk Caddesi üzerine karşılaşan ve arasında baba ile oğulun da bulunduğu 4 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

AKAN TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çıkan tartışmanın ardından bıçakların çekildiği kavga caddeye sıçradı. Burada akan trafiğe aldırış etmeden kavgaya devam eden grupta oğul sırtından ve bacağından, baba ve 1 kişi ise hafif şekilde vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayda yara almayan şüpheli Nail Ö. ve diğer yaralı kaçarken, iki yerinden bıçaklanan oğul kanlar içinde yere yığıldı, babası ise yaralı olarak onun başında bekledi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, olay yerinde bulunan baba ve oğlunu vatandaşların korku dolu gözleri önünde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından, kaçan yaralının biri özel hastanede tedavi görürken, Nail Ö. ise saklandığı yerde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

BİRBİRLERİNE SALDIRDIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan grubun bıçakla birbirlerine saldırma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grubun gelen geçen araçlara aldırmadan birbirlerini defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.