"Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri" başlıyor - Son Dakika

"Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri" başlıyor

06.04.2021 10:40

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), T.C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği "Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri" çevrimiçi olarak başladı.

Çevrimiçi olarak 11 Nisan tarihine kadar 7 gün boyunca izlenebilir olacak 7 filmin her biri için ayrıca, Alin Taşçıyan'ın yönetiminde 7 söyleşi düzenleniyor. Söyleşiler; filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleşiyor.

"Daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte"

7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü'nün teması olan "daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte" mesajını vurgulamak adına düzenlenen çevrimiçi etkinlikte gösterimi yapılan filmler; psikolojik dayanıklılık gerektiren entegrasyonun zorlu aşamalarına tanık edecek, dil engellerini aşarak empati yapmayı artıracak, insani bir kriz sırasında ruh sağlığı hizmetlerinin önemini ve daha önce insani krizlerin tarihte ne kadar büyük acılar ortaya çıkardığını anlatacak. Bu görsel yolculuk hiç kuşkusuz, mevcut insani krizlere yeni bir bakış açısı sunacak ve kimseyi geride bırakmamanın önemini hatırlatacak.

Ücretsiz etkinlikte altı belgesel ve bir kurmaca gösterilecek

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan mülteci/göçmenlerin yaşadıklarını sinemanın büyüleyici diliyle ortaya koyan altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçki içinde Karim Aïnouz'un Berlin Film Festivalinden Amnesty ödülü ile dönen "Tempelhof Havaalanı THF"; Gabrielle Brady'nin bol ödüllü "Aç Hayaletler Adası" ve Wolfgang Fischer'ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff`un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunu canlandırdığı, budoktorun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan "Styx" filmi yer alıyor.

Seçkinin diğer filmleri arasında ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek olan Dea Gjinovci'nin Tribeca Film Festivalinde yer almış "Mars'ta Uyanmak", Amerikalı yönetmen Michelle Grace Steinberg'in sinema-gerçek (cinema vérité) ile animasyon biçimlerini birleştirerek başkalarını iyileştirirken kendi karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği "Nefes Alacak Bir Yer" ve Suriyeli bir babanın, oğlu ile Suriye'den Norveç'e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlatan Ala'A Mohsen'in "Yeni Bir Başlangıç" filmi ile birlikte Caroline Reucker'ın "Amal" filmi yer alıyor

Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri' başlıyor - Son Dakika


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