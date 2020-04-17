Kıraathanenin mührünü kırıp tekrar içeri giren şahıslara polis operasyonu - Son Dakika

Ümraniye'de polis ekipleri korona virüse aldırmadan açılan ve içerisinde toplu halde oyun oynanan kafe ve kıraathanelere baskın düzenledi. İşyerlerinin birinin önceden mühürlendiği fakat mührünün kırılarak tekrar açıldığı anlaşıldı. İki işyerine yapılan baskında 12 şahsa toplam 38 bin 160 TL para cezası kesildi.



Ümraniye'de Ihlamurkuyu Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerinin daha önceden mühürlenmiş olmasına rağmen mührünün kırılarak tekrar açıldığı ve içerisinde vatandaşların bir araya gelerek oyun oynadığı bilgisini alan polis harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan baskında, işyeri çalışanı Sefa C. ve diğer 3 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.



Yine Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren bir işyerinin açık olduğu bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi. İçeride nargile içilerek oyun oynandığını tespit eden polis, işyeri sahibi Ali M. ve diğer 7 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uyguladı. İşyeri zabıta tarafından mühürlendi. - İSTANBUL