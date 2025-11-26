Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi - Son Dakika
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

Esenyurt\'ta fazla yük kamyonu devirdi
26.11.2025 16:21
Esenyurt\'ta fazla yük kamyonu devirdi
Esenyurt'ta fazla yük taşıyan bir kamyon, kavşaktan dönerken fazla yüke dayanamayıp devrildi. Kamyonun sürücüsü Kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, yola sızan motor yağı nedeniyle trafikte kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde, taşıdığı fazla yük nedeniyle dengesini kaybeden bir kamyon kavşaktan dönerken devrildi. Kazayı güvenlik kameraları kaydederken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

İddiaya göre, kamyon virajı dönerken yükünün kayması sonucu devrildi. Sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkarken, kamyondan yola sızan motor yağı yolda bulunan araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.Kazanın yaşandığı bölgedeki trafik de bir süre aksadı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi - Son Dakika

