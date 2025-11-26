Esenyurt\'ta fazla yük kamyonu devirdi

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde, taşıdığı fazla yük nedeniyle dengesini kaybeden bir kamyon kavşaktan dönerken devrildi. Kazayı güvenlik kameraları kaydederken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

İddiaya göre, kamyon virajı dönerken yükünün kayması sonucu devrildi. Sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkarken, kamyondan yola sızan motor yağı yolda bulunan araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.Kazanın yaşandığı bölgedeki trafik de bir süre aksadı.