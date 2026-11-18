Show TV’nin yeni dizisi Cevher’in ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı yapım, üç çocuk annesi Cevher’in sıra dışı zekâsıyla bir cinayet soruşturmasının seyrini değiştirmesini konu alıyor. Yaklaşık üç yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına dönecek olan Elçin Sangu, dizide Cevher karakterine hayat verecek.

KARAKOLDA KİMSENİN FARK ETMEDİĞİNİ GÖRÜYOR

Fabrika Yapım imzası taşıyan dizide Elçin Sangu, hayatın zorluklarına rağmen mücadele eden, üstün zekâsıyla çevresindekilerden ayrılan Cevher karakterini canlandırıyor.

Polis karakolunda temizlik görevlisi olarak çalışan Cevher, polislerin gözünden kaçan ayrıntıları fark etmesiyle bir cinayet soruşturmasında kilit rol üstleniyor. Bu süreçte yolu, Ertan Saban’ın canlandırdığı başarılı komiser Mert ile kesişiyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda Cevher’in üç çocuğunu da yanına alarak olay yerine geldiği ve Komiser Mert ile birlikte incelemeye katıldığı görülüyor. Birbirinden oldukça farklı iki karakterin karşılaşması, dizinin polisiye, mizah ve duygusal hikâyeyi bir araya getireceğinin sinyallerini veriyor.

3 YIL SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Elçin Sangu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu, son olarak 2022-2023 yılları arasında yayınlanan Çöp Adam dizisinde Peri Sonad karakterini canlandırmıştı. Sangu, Cevher ile bu kez polisiye ve komediyi harmanlayan farklı bir hikâyede başrolü üstleniyor.

FRANSIZ DİZİSİNİN TÜRK UYARLAMASI

Cevher, Fransa’da ilgi gören HPI (High Intellectual Potential) dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlanıyor. Yapımın ABD uyarlaması ise High Potential adıyla yayınlanmıştı.

Dizinin yapımcılığını Öner Arslanel üstlenirken yönetmen koltuğunda Dondurmam Gaymak filmiyle tanınan Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu Burcu Yılmaz kaleme alıyor, kreatif yapımcılığı ise Salih Fahlioğulları yürütüyor.

OYUNCU KADROSUNDA HASİBE EREN DE VAR

Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli de yer alıyor.

Cevher’in yayın tarihi henüz açıklanmadı. Show TV, dizinin yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.