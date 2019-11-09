Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş operasyonunda 7 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.



Bölgede devam eden hava destekli operasyonda tespiti yapılan 7 bölücü terör örgütü mensubu daha 9 Kasım 2019 tarihinde etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon başladığı tarihten bugüne toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - AĞRI