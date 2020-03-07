Kiraz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Kiraz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

7 saat önce

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 8 Mart'ın kadın haklarının hatırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi açısından büyük öneme sahip bir gün olduğuna dikkat çekti.

Kiraz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 8 Mart'ın kadın haklarının hatırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi açısından büyük öneme sahip bir gün olduğuna dikkat çekti.

Özçınar, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınların eğitimli ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu kaydetti.

Kadınların eşit ve insanca yaşama dair beklentilerini karşılamak, kadınlardan başlayan bir kalkınma modelini hayata geçirmek noktasında atılan her adıma büyük önem verdiklerini bildiren Özçınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim tarihimizde gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürüyen, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşan kahraman kadınlarımız var. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlarımıza sağlık, mutluluk, başarılar diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Öte yandan Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki kadınlara belediye personeli tarafından çiçek hediye edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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