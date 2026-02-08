Kiraz'da Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Tutuklama

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 ayrı tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 13 kişinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, Kiraz ilçesinde faaliyet yürüten 2 farklı tarımsal kalkınma kooperatifinde yaptığı denetimlerde 2020-2024 yılları arasında 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit etmişti.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan rapor sonrası söz konusu kooperatiflere yönelik soruşturma başlatmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat'ta "zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.