Son Dakika Haberleri: Kırgız Türkeri'nden Mehmetçiğe dualarla destek oldu
Son Dakika Güncel Kırgız Türkeri'nden Mehmetçiğe dualarla destek oldu

Kırgız Türkeri'nden Mehmetçiğe dualarla destek oldu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Kırgız Türkleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' süresini okuyup dua ettiler.

Kırgız Türkeri'nden Mehmetçiğe dualarla destek oldu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Kırgız Türkleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' süresini okuyup dua ettiler.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde ikamet eden Kırgız Türkleri, Cuma namazı çıkışı "Her daim olduğu gibi Kahraman Türk ordusunun yanındayız" pankartı açarak 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için köy imamı tarafından 'Fetih' süresi okunarak dualar edildi. - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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