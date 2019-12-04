Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı

6 saat önce

Kırgızistan'da 2015 yılında hükümetin kararnamesiyle kurulmuş Manas Destanı Günü kutlandı.

Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı, System.String[]

Kırgızistan'da 2015 yılında hükümetin kararnamesiyle kurulmuş Manas Destanı Günü kutlandı.


Kırgızistan'da Kırgız Türklerinin ulusal destanı olan Manas Destanı Günü kutlandı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 31 Ocak 2019 tarihli kararnamesi ile kurulan Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi'ni ziyaret etti. Akademiyi inceleyen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, manasçılar (Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'nı kopuz eşliğinde söylemeyi meslek edinen kişilere verilen ad) tarafından Manasçılık geleneğine uygun olarak okudukları Manas Destanı'ndan bölümler dinledi. Ziyaret çerçevesinde temsilciler, yazarlar ve şairlerin katılımıyla toplantı düzenlendi.


Toplantıda konuşan Ceenbekov, Manas Destanı Günü münasebetiyle katılımcıları tebrik ederek Manas Destanı'nın tarihin kalıcı bir mirası olduğunu, Kırgız halkının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un ise halk kültürünün kalıcı bir değeri olduğunu vurguladı.


"Kırgız-Manas-Cengiz" birbirinden ayrılmaz kavramlar


Ceenbekov, Cengiz Aytmatov'un destanın yayılması ve yaygınlaştırılmasındaki özel rolüne işaret ederek "Kırgız-Manas-Cengiz" kavramlarının ayrılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Ceenbekov, akademinin faaliyetlerinin, Cömert Manas'ın ruhunun gücü ve Cengiz Aytmatov'un bilgeliğine dayanması gerektiğinin altını çizdi. Toplantı katılımcıları ve Cengiz Aytmatov'un aile ve akrabaları, gençlerin ahlaki eğitimi ve kültür alanının gelişimi konusunda Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulundu. - BİŞKEK

Cengiz Aytmatov, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'a karşı rahat olan Macron'un, Erdoğan'la olan fotoğrafı tekrar gündeme geldi
Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını önerdi Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]