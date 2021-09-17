Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanlar Festivali yapılacak - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 22 Eylül'de dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlenecek.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithaf edilecek festival, Bakanlık ile Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda "Dünya Halklarının Destansı Gelenekleri" konulu sempozyum ve "Manas Destanı Dünya Kültüründe: Bilim, Sanat, Edebiyat" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Festival kapsamında "Kırgız Göçü" konulu etnografik köy oluşturulacak ve "en iyi çadır", "en iyi Semeteyci" ve "göçebe kıyafetleri" yarışmaları tertip edilecek.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'den fazla ülkeden tarihçi, araştırmacı ve uzmanın katılacağı festival, 25 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek.