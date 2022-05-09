Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor

09.05.2022 13:13
Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü Kırgızistan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü Kırgızistan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla başkent Bişkek'te Zafer Meydanı'ndaki Sönmez Ateş Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Sönmez Ateş Anıtı'na çelenk konuldu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Caparov, gazilerin, cephedeki işçilerin ve Kırgızistan halkının Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Zafer Bayramı'nın ulusal bir bayram olduğunu belirten Caparov, bu yıl 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıl dönümünün kutlandığını ifade etti.

Büyük Vatanseverlik Savaş tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Kırgızistanlıların büyük başarılarının ebedi hatırası sonsuza dek kalplerde kalacağını vurgulayan Caparov, şunları kaydetti:

"Gazilerin önünde başımızı eğiyoruz, savaşlarda yaşamını yitirenlerin anısını saygıyla anıyoruz ve cephelerdeki işçilere şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz kişileri unutmaya hakkımız yok."

Caparov, 360 binden fazla Kırgızistanlının savaşa katıldığını, bunlardan 100 bininin yaşamını yitirdiğini veya kaybolduğunu anımsattı.

Bişkek Askeri Birliği'nin geçişi ile son bulan tören alanında Cumhurbaşkanı Caparov, gaziler ve cephede bulunan işçilerle görüşerek iyi temennilerde bulundu.

Öte yandan, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Ölümsüz Alay" yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

Kutlamalar, ülkenin tüm parklarında konserlerle ve savaşa katılan askeri araç ve teçhizat sergisi ile devam ediyor.

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İkinci Dünya Savaşı, Kırgızistan, 30 Ağustos, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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