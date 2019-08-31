Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı

3 saat önce

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı, System.String[]

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan Bişkek Belediye Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümü dolayısıyla başkent merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Ala-Too Meydanı'nda kurulan büyük sahnede, Kırgızistan tarihinde devlete ve topluma hizmetleriyle öne çıkan şahsiyetlerin, devlet adamlarına ve halkına yaptığı nasihatları tiyatro gösterisiyle tekrar canlandırıldı.

Halka sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, başkentteki etkinlikleri başlattı.

Kırgızistan'ın milli marşıyla başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammekalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Düyşenbiyev, Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, kabine üyeleri, milletvekilleri, diplomatlar, yabancı ülkelerin misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan halkının bağımsızlık gününü kutlayarak "Bağımsızlık yüzyıllardır nesillerin emeğiyle ve gözyaşıyla elde edildi. Nice insanımız kurban edildi. Bağımsızlık bize ata babalarımızdan kaldı. Bağımsızlığımızı korumalıyız. Devletin, iktidarın ve bağımsızlığın gerçek sahibi halktır." dedi.

Askeri Bando Takımı tarafından yapılan müzik ziyafeti ilgi ve coşkuyla izlendi.

Program, gençlik gruplarının dans gösterileri ve vatan ve dil konulu şarkıların söylendiği konserle devam etti.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş ve 31 Ağustos "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun ekibinden Cumhurbaşkanı'na "Bagaj" yanıtı: Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar Günlük burç yorumları 31 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:19:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]