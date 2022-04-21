Kırgızistan'da Türkçe eğitimi verecek özel ilkokul kurulması için kampanya başlatıldı - Son Dakika

Kırgızistan'da Türkçe eğitimi verecek özel bir ilkokulun kurulmasına yönelik kampanya başlatıldı.

Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın himayesinde başkent Bişkek'te bir otelin restoranında iftar yemeği verdi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Kırgız ve Ahıskalı Türk çocuklarımıza yoğun Türkçe eğitimi verecek özel bir ilkokulun kurulmasına yönelik kampanyayı bugün burada başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu projeye destek verebilecek yeterli imkana sahip birçok Ahıskalı iş adamının bulunduğunu söyleyen Doğan, "Bugünden itibaren öncelikle Ahıskalı kardeşlerimizin gerekli çalışmaları yapmalarını ve bu kampanyayı içlerinde başlatmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"İkili ticaret hacmimiz 836 milyon dolara ulaştı"

Doğan, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 oranında arttığına dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmimiz 836 milyon dolara ulaştı. Kısa zamanda 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşacağız." dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a yatırım yapan kaynak ülke olduğunu kaydeden Doğan, gelecek yıllarda Türkiye'nin Kırgızistan'da en çok yatırım yapan ülke konumuna geleceğini öngördüklerini ifade etti.

Doğan, Kırgızistan'da çalışmalarını başarıyla sürdüren iş insanlarını Türkiye'nin yurt dışındaki cesur ve dinamik girişimcileri olarak gördüğünü belirtti.

TÜKİD Başkanı Şefki Sarılar da derneğin geçen yıl Bişkek'te faaliyete başladığını hatırlatarak, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin artmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sarılar, tüm dünyanın geçtiği zor süreci Türkiye ile Kırgızistan'ın bir fırsat olarak değerlendirerek ticaretlerini artırmaları gerektiğine işaret etti.

İftara, Türk Büyükelçiliğinin müşavirleri, ataşeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kırgızistan Temsilcisi Mehmet Davulcu, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yöneticileri, TÜKİD Yönetim Kurulu üyeleri, Ahıska Türkleri Derneği personeli ve iş insanları katıldı.