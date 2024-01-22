Kırgızistan\'daki 7 Büyüklüğündeki Depremde Son Durum

Kırgızistan'daki depremde son durum nedir? Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Kırgızistan'daki depremde son durum nedir? Detaylar haberimizde...
Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.
Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.
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