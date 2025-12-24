Kırgızistan'ın İlk Güneş Enerjisi Santrali Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

Kırgızistan'ın İlk Güneş Enerjisi Santrali Açıldı

24.12.2025 17:21
Çin'in desteklediği 100 MW'lık güneş santrali Kırgızistan'da hizmete girdi, yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Çin'in Kırgızistan'ın Çuy bölgesinde yapımını tamamladığı, ülkenin ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ülkenin kuzeyinde Kemin ilçesinde kurulan 100 megavatlık güneş enerjisi santralinin resmi açılış törenine katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Bu proje, güneş enerjisine yapılan en büyük yatırımlardan biri oldu. Ülkenin ilk güneş enerjisi santraline 56 milyon dolar yatırım yapıldı.Yıllık üretilecek elektrik miktarı, bir ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecektir." dedi.

Girişimcileri sadece yatırımcı olarak değil, aynı zamanda enerji projelerinin uygulanması ve yeniliklerin hayata geçirilmesinde stratejik ortak olarak gördüklerini belirten Caparov, projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunan yatırımcı ve uzmanlara teşekkür etti.

Çin sermayeli bir şirket, Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin inşaatını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

