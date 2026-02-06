Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Rektörlük binasındaki konferans salonunda yapılan programa, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov ve beraberindeki arama kurtarma ekibi, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program öncesinde katılımcılar, 6 Şubat depremlerine ve deprem bölgesine giden Kırgız Arama Kurtarma Ekibine ilişkin fotoğraf sergisini gezdi.

"Biz bu acıyı en derinimizde, kalbimizde hissettik"

Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında hayatını kaybedenleri yad ederek, Türkiye'nin yaşadığı bu büyük felaketin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

6 Şubat'ın hem Türkiye hem de kardeş Kırgız halkı için büyük bir acı günü olduğunu ifade eden Ajikeyev, "Türkiye halkı için 6 Şubat çok ağır bir imtihan oldu. İnsanlar uykularında bu felakete yakalandı. Binlerce can kaybı yaşandı, aileler yok oldu. Biz bu acıyı en derinimizde, kalbimizde hissettik." dedi.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatlarıyla harekete geçtiklerini belirten Bakan Ajikeyev, Kırgızistan'ın bölgeye sunduğu destekleri şu sözlerle anlattı:

"200 kişilik profesyonel arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesinde tam teşekküllü bir sahra hastanesi kurularak yaralılara müdahale edildi. Kırgız ekipleri, 8 kişiyi enkaz altından sağ kurtarırken 198 kişinin cansız bedenine ulaştı."

Bölgedeki izlenimlerini paylaşan Ajikeyev, Kırgız kurtarma ekiplerinin toz, oksijen yetersizliği ve dondurucu soğuk gibi uç koşullarda fedakarca çalıştığını aktardı.

Türk halkının sergilediği metanete dikkati çeken Ajikeyev, "Enkaz başında bekleyen vatandaşlar, ekiplerin işini zorlaştırmadan, büyük bir sabır ve disiplinle bekledi. Türk halkı bu zor süreçte büyük bir asalet ve tecrübe sergiledi." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerini "dünyanın en şiddetli deprem türlerinden biri" olarak nitelendiren Ajikeyev, Kırgızistan'ın sismik hareketliliğine de değindi.

2025 yılı verilerine göre Kırgızistan'da 13 bin 478 sarsıntı kaydedildiğini belirten Bakan, "Türkiye'de yaşananlar bizim için büyük bir ders ve örnek oldu. Bu bağlamda hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyor, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu gibi acı günler hafızalarımızda tutulmalı ve her zaman hazırlıklı olunmalıdır." dedi.

"Kardeşlik sadece iyi günde değil, acı günde birlikte olmaktır"

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ceylan, konuşmasında, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki sarsılmaz bağlara vurgu yaparak, "Gerçek başarı ve kardeşlik, sadece iyi günlerde değil, acı günlerde de birlikte durmak ve yaraları birlikte sarmaktır." dedi.

Deprem sürecinde yaşanan dayanışmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getiren Ceylan, "İnsanların başarısı kendisini sadece iyi günlerde değil, acı günlerde de gösterir. Önemli olan bu acılardan ders çıkarmak. Kaderi, sevinci ve tasayı birlikte yaşamaktır. Biz bu zorlu süreçte tüm bunları birlikte yaşadık ve paylaştık. Bu dayanışma sayesinde Kırgızistan ve Türkiye'nin kardeşlik duygusu daha da pekişti." diye konuştu.

Kırgızistan'ın deprem bölgesindeki fedakar çalışmalarına dikkati çeken Ceylan, "Sayın Bakanımız Boobek Ajikeyev çok büyük fedakarlıklar yaptı, önemli hizmetlerde bulundu. Bakanımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki buradalar. Türkiye'nin en acı gününde yanında oldular. Kırgız Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov başta olmak üzere, Bakan Ajikeyev ve kıymetli ekibine, tüm Kırgız kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Kardeşlik duygularını en içten şekilde gösterdiler"

Deprem bölgesindeki ağır kış şartlarında Kırgızistan'dan gelen geleneksel çadırların hayati önem taşıdığını belirten Ceylan, "11 şehri vuran deprem sırasında bölgede benzeri görülmemiş bir kış yaşanıyordu. Kırgız kardeşlerimizin gönderdiği çadırlar, depremzedelere sadece birer barınak değil, aynı zamanda sıcak birer yuva oldu. Kardeşlik duygularını en içten şekilde gösterdiler. Dost ve kardeş ülkelerin desteğiyle bu büyük felaketin ardından kısa sürede ayağa kalkmayı başardık." görüşünü paylaştı.

Ceylan, Türkiye'nin deprem sonrası yaraları sarma hızına ve inşaat projelerine değinerek, şu sözlerle anlattı:

"2025 yılı sonu itibarıyla 455 bin konutun inşası tamamlandı. Bu çapta bir işin dünyada benzeri yok. Devletimiz, gücü, gayreti ve çalışanlarıyla şehirleri ayağa kaldırdı. Bu sürecin mimarlarından biri de gece gündüz çalışan Sayın Bakanımız Murat Kurum'dur. Tabii tüm bu çalışmalara talimatı veren, süreci bizzat takip eden ve bölgedeki her bir vatandaşımızın acısını paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti olarak kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz."

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Dural, "Kahramanmaraş Depremleri ve Depreme Karşı Alınacak Tedbirler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.