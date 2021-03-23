Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde "Nevruz" konulu karma resim sergisi açıldı - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) "Nevruz" konulu karma resim sergisi açıldı.

KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'deki sanatçıların imzasını taşıyan eserler, Nevruz Bayramı'nın ihtişamını, doğanın uyanışını ve insanın baharı karşılamasını, umutlarını ve sahip oldukları vizyonu yansıttı.

Serginin açılış töreninde konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, "Gelenek ve göreneklerimiz ölmesin ve yaşasın. Kültürü yaşatırsanız var olur. Kültürümüze sahip çıkalım." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Akengin, AA muhabirine Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'den ressamların eserlerinin yer aldığı sergiyi düzenlediklerini anlatarak "Sergimize 61 sanatçı 74 eseriyle katıldı. Tekstil, resim ve grafik tasarım içerikli disiplinlerle Nevruz temasına vurgu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Sergide eseri bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Aytbübü Badahşanova, Kırgızların kültüründe motiflerin büyük rol oynadığını vurgulayarak "Kırgız evine girildiğinde ailenin hayatını anlatan motifleriyle karşılanabilir. Bunun için el işi yapan kızın resmini çizerek sergiye katıldım." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit Dikmen de dijital boyama tekniğiyle yaptığı "Şaman" konulu çalışmasında Nevruz'un gelişini, ateş ve yeni günün doğuşuyla anlatmak istediğini ifade etti.

Açılışın ardından katılımcılar, sergilenen eserleri inceledi.