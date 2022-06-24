Meclis Başkanlarının yanı sıra eğitim kurumları ve uluslararası kuruluşların yetkililerinin konuşma yaptığı, faaliyet ve seçim raporları ile bütçenin kabul edildiği toplantı sonunda TÜRKPA 11. Genel Kurulunun Çolpon-Ata Bildirisi imzalandı.

Gözlemci ülkelerden Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile Türkmenistan Meclis Başkan Yardımcısı Kasımgulı Babayev, uluslararası kuruluşların yetkilileri ve TÜRKPA'ya üye ülke parlamento heyetleri toplantıda konuk olarak yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırgızistan, TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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