Kiribati 2026\'ya Giren İlk Ülke Oldu

2025 yılını geride bırakırken dünya 2026'nın gelişine hazırlanıyor. Dünya başkentlerinde yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.
"Noel Adası" olarak da bilinen Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya giren ilk ülke oldu. Kiribati yeni yıla TSİ 13.00'te girdi.
Kiribati'yi Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda takip etti. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 2026'nın gelişi havai fişek gösterisiyle kutlandı.
