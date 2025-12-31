Kiribati 2026'ya Giren İlk Ülke Oldu - Son Dakika
Dünya

Kiribati 2026'ya Giren İlk Ülke Oldu

31.12.2025 14:02
Mikronezya'daki Kiribati, 2026'ya giren ilk ülke olarak Noel Adası namıyla biliniyor.

2025 yılını geride bırakırken dünya 2026'nın gelişine hazırlanıyor. Dünya başkentlerinde yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

2026'YA İLK GİREN ÜLKE KİRİBATİ OLDU

"Noel Adası" olarak da bilinen Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya giren ilk ülke oldu. Kiribati yeni yıla TSİ 13.00'te girdi.

Kiribati'yi Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda takip etti. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 2026'nın gelişi havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Kiribati, Kültür, Dünya, Noel, Son Dakika

