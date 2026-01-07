Kırıkhan'da Altın Soygunu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kırıkhan'da Altın Soygunu: 4 Şüpheli Tutuklandı

07.01.2026 22:19
Hatay Kırıkhan'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 4 kişi tutuklandı, çalınan altınlar bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada 4 kilo altını alarak kaçmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Soyguncuların kuyumcudan gasbettikleri altınlar ise gömdükleri yerde bulundu.

Olay, 4 Ocak'ta saat 14.30 sıralarında Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb'a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi. Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı. Soygundan sonra iş yerinde yapılan incelemede 4 kilo altının çalındığı belirlendi.

ALTINI 4 TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Olayın ardından başlatılan soruşturmada KGYS, PTS ve işyeri güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler C.T., A.A., A.T., Z.G.H. ve İ.T., polisin düzenlediği baskında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kuyumcudan gasbettikleri altınları 4 farklı yere gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin verdikleri adreslere giden polisler, toprağa gömülen altınlara ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıktı. C.T., A.A., A.T., Z.G.H. hakkında tutuklama kararı veren hakim, İ.T.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırıkhan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
