Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, afetzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu.
Alsancak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu, depremlerin yıl dönümü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında depremzede vatandaşların araçlarına LPG dolumu yapıldı.
İşletme sahibi Rahmi Vardı, depremin 3. yılında depremzedelerin yanında olmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Depremzedelere Akaryakıt Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?