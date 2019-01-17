Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Köprü Çöktü

Kırıkhan'da Köprü Çöktü

9 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çöp kamyonun geçtiği köprü, iddiaya göre birkaç gündür etkili olan yağmurun etkisiyle çöktü.

Kırıkhan'da Köprü Çöktü, System.String[]
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çöp kamyonun geçtiği köprü, iddiaya göre birkaç gündür etkili olan yağmurun etkisiyle çöktü. Kamyonun devrildiği olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, dün saat 21.30 sıralarında Toklucu Mahallesi'nde bulunan Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonu'ndan çöp aldı. Çöp kamyonu, iki yolu birbirine bağlayan köprüden geçtiği sırada ise yolda çökme meydana geldi. Yağmur nedeniyle yumuşayan asfaltın, çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktüğü bildirildi. Çökme sırasında yan yatan kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyon, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Altınözü, Hatay, Kırıkhan, Güncel
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