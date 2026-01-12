Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

12.01.2026 09:28
Kırıkhan'da devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AEK 454 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Karaçağıl mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

