Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AEK 454 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Karaçağıl mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
