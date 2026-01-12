Kırıkhan\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Menderes Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
