Kırıkhan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 811 Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ikamete yapılan aramada 811 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan'da belirlenen bir adreste yaptığı aramada; 811 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı, hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY