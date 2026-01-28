Kırıkhan'da Yangın Paniği

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkhan ilçesindeki toplu konut inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevleri gören işçiler, ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Konteyner yatakhane kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. .
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU – Kamera: KIRIKHAN, (Hatay),
