Kırıkkale BA'nın rakibi Gazişehir Gaziantep

Kırıkkale BA, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde yarın Gazişehir Gaziantep FK ile yarın kendi sahasında karşılaşacak.



Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile yarın saat 13.00'te Kırıkkale Başpınar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kırıkkale MKE'ye alternatif olarak kurulan Kırıkkale BA, 1978-1979 sezonu Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Kırıkkale Fikret Karabudak Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek kupadan elemişti.



Gazişehir Gaziantep FK ile yarın Türkiye Kupası'nda 3. turda karşı karşıya geleceklerini ifade eden Kırıkkale BA Teknik Direktörü Hasan Basri Kara, "Ben her şeyden önce her iki takım için de güzel bir maç olmasını istiyorum. Türkiye Kupası'nda uzun süre sonra Kırıkkale Büyük Anadolusporumuz bu aşamaya geldi. Bundan 2008 sezonuydu o zaman gruplara kalmıştık o zaman futbolcuydum ben Trabzonspor, Manisaspor ve Gençlerbirliği ile eşleşmiştik. O günden bugüne 10-12 yıllık bir süre zarfından şehrimize bir Süper Lig takımı gelecek. Süper Lig takımı ile de futbolcularımız bizler en önemlisi bu işin keyfini yaşamak istiyoruz. Tabii ki herkes kazanmak ister biz de kazanmak istiyoruz. Onun için de o gayreti futbolcularımız sahada gösterecektir" dedi.



Kırıkkalespor'un 1978 yılında Galatasaray'ı elediğini hatırlatan Kara, "1978 yılında tabii biz o zaman daha küçüktük ama Kırıkkalespor Süper Lig'de oynamış bir takım, galiba Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda oynamış ve elemiş de. İnşallah yarın biz de bu sonuca ulaşırız, ulaşırsak da mutlu oluruz. Dediğim gibi biz bu işin keyfine varmak istiyoruz. Sahada futbolcularımız, saha dışında yöneticilerimiz, taraftarlarımıza keyifli bir seyir vermek istiyoruz. İnşallah şehrimize keyifli bir gün geçirtiriz. Bu bizim için en önemli neden olur" şeklinde konuştu.



Kırıkkale BA Kulübü'ne Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın büyük katkılarının olduğunu belirten Kara, "Bu seneki oluşumda da verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik. Onlar bizim için çok ciddi güçler. Sağ olsunlar onları hep yanımızda hissediyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE