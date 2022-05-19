Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 14:25
Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Bahşılı 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından spor gösterilerinin düzenlendiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Müzik dinletisinin de yer aldığı programda, vatandaşlar halay çekti.

Törene, Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Keskin

Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Keskin Spor Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin yer aldığı törende, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.?????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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