Kırıkkale'de 43 bin 10 dekar tarım arazisinde sulama dönemi - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 16 Nisan'da başlayan sulama sezonunda toplam 43 bin 10 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 35 milyon 268 bin 200 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de 16 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonu ile Kırıkkale ve ilçelerimizde toplam 43 bin 10 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Kırıkkale ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 43 bin 10 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 35 milyon 268 bin 200 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, Kırıkkale'de en önemli sulama projelerinin başında Sulakyurt Barajı sulamasının geldiği ve iş kapsamında 25 bin 690 dekar zirai arazinin sulanması sağlanarak, bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 21 milyon 65 bin 800 lira katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kırıkkale'de diğer önemli bir projenin ise Keskin Ceritmüminli sulaması olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İş kapsamında 9 bin 510 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 7 milyon 798 bin 200 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kırıkkale'de ayrıca Hasandede sulaması, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı sulaması ve Balışeyh Akçakavak sulaması işleri kapsamında, 7 bin 810 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 6 milyon 404 bin 200 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir."