Kırıkkale'de Cinayet Davasında İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

19.01.2026 15:35
Kırıkkale'de, Sevgi Gülden Yalçıner'in cinayetinde 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürülerek Kızılırmak'a atılmasına ilişkin 1'i kardeşi 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kırıkkale'de Sevgi Gülden Yalçıner'in 2024'te öldürülmesine ilişkin iki kardeşinin de arasında bulunduğu 6 sanık hakkındaki davanın karar duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanıklar, maktulün kızı ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu olan maktulün kardeşi Ş.G. ile K.U. videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Yalçıner'in kızı Mısra Can Doğan'ın tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirttiği duruşmada, sanıkların son sözlerini almasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre sanık Ş.G, "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme", K.U. ise "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığa ayrıca "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9'ar yıl ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklardan Y.G. "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Heyet D.U, G.F.G. ve H.U'nun ise beraatına hükmetti.

Sevgi Gülden Yalçıner, 25 Eylül 2024'te kaybolmuş, cesedi 13 Ekim'de Kızılırmak'ta tel örgü ve taş bağlanmış halde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Kırıkkale, Cinayet, Yerel, Suç, Son Dakika

