Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

13.06.2022 18:56
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Y.G. (16) yaralandı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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