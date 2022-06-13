Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki Y.G. (16) yaralandı.
Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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