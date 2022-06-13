Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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