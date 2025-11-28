Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü - Son Dakika
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Kırıkkale\'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü
28.11.2025 14:21
Kırıkkale\'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü
Kırıkkale OSB'de hava kazanında kaynak yapan 2 işçi, sacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak için hava kazanının içine girdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA-DHA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü - Son Dakika
