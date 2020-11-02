Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 kilogram kaçak tütün ve 340 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışma kapsamında ilçede M.S.D'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada, 16 kilogram kaçak tütün, 340 içi doldurulmuş makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.