Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Kızılırmak'ta Sızıntı

Kırıkkale'de Kızılırmak'ta Sızıntı

59 dakika önce

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kızılırmak'ta yakıt ya da petrol türevi sızıntı olduğu iddiası üzerine inceleme başlattı.

Kırıkkale'de Kızılırmak'ta Sızıntı, System.String[]
Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kızılırmak'ta yakıt ya da petrol türevi sızıntı olduğu iddiası üzerine inceleme başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ve ekipler, merkeze bağlı Hacılar beldesinde sızıntı olan bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, ırmak ve topraktan gerekli numuneleri aldı.

Atar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 09.30 gibi kendilerine ırmağa yakıt karıştığına dair ihbar geldiğini belirterek, daha sonra ekiplerin hemen incelemelerde bulunmak üzere ulaştığını söyledi.

Sızıntının, bölgesel olduğunu, çok büyük kapsamlı olmadığını dile getiren Atar, şöyle konuştu:

"Buradan ırmaktan ve topraktan gerekli numuneleri alacağız ve özel laboratuvarlarda incelemesini yaptıracağız. Yine buradaki işletmelerden de numune alacağız. Yani herhangi akaryakıt sızıntısı ya da petrol türevi bir sızıntı mı var onun tespiti için. Onlarla da karşılaştırma yapacağız. Amacımız önce sızıntının kaynağını bulmak. Daha sonra da kirlilik derecesini tespit edip, temizleme çalışmasına başlayacağız. Balık ölümüyle ilgili bilgimiz olmadı. Yakıt ya da petrol türevi bir sızıntı söz konusu. Sonuçlardan sonra ne olduğuna karar verebiliriz. Sonuçlara göre gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırıkkale, Kızılırmak, Güncel
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