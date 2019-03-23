Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Muhabbete Engel Yok Projesi"

Kırıkkale'de "Muhabbete Engel Yok Projesi"

25 dakika önce

Kırıkkale'de, "Muhabbete Engel Yok Projesi" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Kırıkkale'de
Kırıkkale'de, "Muhabbete Engel Yok Projesi" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer'in himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yahşihan Kaymakamlığı işbirliğinde başlatılan proje kapsamında ev ziyaretlerinin sürdüğü bildirildi.

Vali Sezer başta olmak üzere, Kaymakamlar ve il müdürleri tarafından il merkezi ve ilçelerde ikamet eden yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişilerin adreslerine ziyaretler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen ziyaretlerle engelli bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını yerinde belirlemek, engellilere ve yakınlarına çözüm önerileri sunmak, engelli bireylere yönelik şiddet ve istismar türü olaylara karşı önleyici çalışmalar yapmak, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamak ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık yaratılması amaçlanmaktadır. 4 Şubat'tan bu yana proje kapsamında bin 500 ev ziyareti gerçekleştirilmiş olup bu ziyaretlere ilimiz genelinde devam edilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Yahşihan, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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