Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:41 Kaynak: AA
'nin Keskin
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hasan Arapoğlu idaresindeki 34 DF 657 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir
kara yolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda sağanağın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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