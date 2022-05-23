Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

23.05.2022 16:56

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili olduKIRIKKALE Kırıkkale'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

KIRIKKALE Kırıkkale'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti. Kısa süreli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika


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