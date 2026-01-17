Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Yerel

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

17.01.2026 00:36
Kırıkkale'de yasa dışı bahis soruşturmasında 25 kişiden 14'ü tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 14'ü buradaki sorgularının ardından tutuklanırken, 11'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak Kırıkkale'de organize şekilde yasa dışı bahis oynattığı, elde edilen gelirleri topladığı, yönlendirdiği ve kripto para platformları aracılığıyla akladıkları belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2 ve İstanbul'da 1 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerindeki aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 adet farklı çaplarda fişek, 6 adet sentetik uyuşturucu madde, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan ziynet eşyası, 3,5 milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 adet 1 kilogramlık külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirilmişti.

Kaynak: ANKA

Kırıkkale

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
