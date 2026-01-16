Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı

Kırıkkale\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
16.01.2026 12:57
Kırıkkale'de 18 ay süren takip sonrası 25 şüpheli yakandı, hesaplarında 2.6 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi bulunan 25 şüpheli yakalandı. 18 ay süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca liralık altın, döviz ve değerli eşyaya el konuldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilere yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki takip yürütüldü. Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatları kullanılarak organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise kripto para platformları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira tutarında döviz, 3 buçuk milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespihe el konuldu. Aramalarda ayrıca 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kırıkkale, 3-sayfa, Ekonomi, Suç

Son Dakika 3-sayfa Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
